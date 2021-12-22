Жителей Татарстана предупреждают о скором похолодании до -30 градусов

МЧС республики рекомендует людям во избежание обморожения не выходить на улицу и воздержаться от дальних поездок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью и утром в четверг, 23 декабря, в Татарстане ожидаются морозы до -30 градусов. Вместе с тем в республике прогнозируется небольшой снег, умеренный ветер и гололедица, сообщает местный Гидрометцентр.

МЧС региона, в свою очередь, рекомендует татарстанцам во избежание обморожения не выходить на улицу и воздержаться от дальних поездок. Если поездка на машине все же необходима, следует отказаться от лишних перестроений и обгонов, а также плавно снижать скорость при остановке.

- Чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими, не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения, - замечают в ведомстве.