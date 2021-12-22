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Общество22 декабря 2021 9:09

Пропали десять самолетов, заказанных «дочкой» «Ростеха» у казанской компании

Предприятие планирует инициировать возбуждение уголовного дела
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Девять машин должны были были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.

Девять машин должны были были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о пропажи десяти первых российских легковых самолетов аграрного назначения Т-500 общей стоимостью 165 миллионов рублей. Ранее они были заказаны «дочкой» «Ростеха» Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени Ромашина у казанской компании «МВЕН».

По данным РБК, девять самолетов должны были были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова. Десятая машина должна была быть выставочным экземпляром.

- 9 из 10 самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями, - заявил изданию первый заместитель гендиректора «Технологии» Алексей Будыкин.

Предприятие планирует инициировать розыск самолетов и возбуждение уголовного дела.