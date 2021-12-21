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Общество21 декабря 2021 14:06

В Казани открыли мемориальную доску летчику Михаилу Девятаеву

В торжественной церемонии принял участие сын Героя Советского Союза Александр
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Памятный знак установили у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана

Памятный знак установили у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана

Во вторник, 21 декабря, у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, совершившему легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете. В торжественном мероприятии среди прочих принял участие сын известного летчика Александр Девятаев.

Заметим, что установке памятного знака была поспособствовал Фонд памяти Александра Печерского при поддержке Фонда президентских грантов.