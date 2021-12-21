Бухгалтера, похитившего более 16 миллионов рублей, приговорили к 2,5 годам колонии

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

41-летняя жительница Альметьевска признана виновной в растрате в особо крупном размере. За похищение вверенных ей 16 миллионов рублей женщина приговорена к 2,5 годам колонии общего режима.

Установлено, что в период с сентября 2017 года по декабрь 2019 года подсудимая, работая бухгалтером у индивидуального предпринимателя, перечислила деньги со счета работодателя двум контрагентам за якобы оплаченный товар. Затем средства попали на счета знакомого подсудимой и были похищены. Контрагенты же не догадывались об участии в преступной схеме.

Свою вину женщина не признала, сообщает прокуратура Альметьевска.