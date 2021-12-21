В Казани «Свои» подвели итоги премьерного интенсива для молодых кинематографистов

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18 и 19 декабря в казанском кинотеатре «Мир» на базе молодежной киноплощадки «Свои» впервые прошел интенсив для молодых кинематографистов на тему «Современные тренды кинематографа». Лекторами выступили преподаватели Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СпбГИКиТ): и.о. декана факультета экранных искусств, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Павел Данилов и доцент, завкафедрой режиссуры мультимедиа и анимации Ольга Ефимова. Слушателями стали преимущественно студенты, делающие свои первые шаги в татарстанской киноиндустрии.

Как использовать в кино технологии VFX, применение в фильмах компьютерной графики, трансмедиа как перспективная модель медиабизнеса, iDoc как актуальный европейский тренд, особенности формата Screenlife – это лишь небольшой обзор тем семинара-практикума.

- Мы очень рады, что профильные вузы, работающие в России по подготовке кинематографистов, с удовольствием идут на контакт и плодотворно сотрудничают с факультетом театра, кино и телевидения Казанского государственного института культуры. Аудитория таких интенсивов – именно выпускники и студенты института, - директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Говоря о дальнейших планах развития площадки «Свои», Айтуганова анонсировала переговоры со ВГИКом и другими ведущими вузами страны на предмет продолжения практики интенсивов в Казани. Кроме того, «Татаркино» готово выходить и на зарубежных лекторов для привлечения их к участию в семинарах в режиме онлайн. «Такая работа мотивирует молодых кинематографистов, позволяет совершенствоваться и идти в ногу со временем», - убеждена она.

Руководитель молодежной киноплощадки «Свои», режиссер Ильшат Рахимбай обратил внимание на проблему нехватки пространств для развития региональной киноиндустрии.

- Мы вроде «казан», но пространств, где бы варилась киноиндустрия, у нас не хватает, - убежден он. - Именно общение с коллегами приводит к развитию. Главная задача – создать параллельную реальность, где кинематограф будет развиваться, где будет проходить много интересных мероприятий. Прежде всего – обучающие программы, приглашенные спикеры, поддержка со стороны государства в виде питчингов, грантов. Это сильно ускорит развитие киноиндустрии.

Завершился интенсив защитой проектов слушателей обучающего семинара для молодых кинематографистов. Победителями конкурса проектов в рамках интенсива стали продюсер и менеджер проектов интерактивного кино Ян Срост и креативный продюсер компании Movika Радмир Габиев. Именно они получили главный приз – недельную стажировку в лаборатории Санкт-Петербургского государственного института культуры.

- Несмотря на то, что мы в этой индустрии уже около двух лет, важно иногда сдвинуть парадигму своего восприятия, изменить вектор восприятия, чтобы стряхнуть с себя рутину. Мы остались в полном восторге - услышали замечательные лекции от спикеров. Нам очень понравились лекции об интерактивном сторителлинге и кросс-медиа, - признался Ян Срост.