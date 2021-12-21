Студентка КНИТУ-КХТИ стала победителем российского конкурса «Студент года-2021»

Камилла Прахова стала лучшей в номинации «Творческая личность».

Студентка института полимеров Казанского национального исследовательского технологического университета Камилла Прахова стала лучшей в номинации «Творческая личность» российской национальной премии «Студент года 2021».

Восемь дней студенты со всей России соревновались в онлайн-режиме в 12 номинациях. Они участвовали в конкурсных испытаниях, где были индивидуальные и коллективные задания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Победители были объявлены 20 декабря.

- Самым сложным для меня был этап «Импровизация», - поделилась победительница. – Тема досталась не из лёгких, а параллельно шла подготовка к концерту и учеба, но в конечном итоге все получилось!

Кстати, в прошлом году Камилла стала победителем в той же номинации «Творческая личность» ежегодной премии «Отличник года КНИТУ», а годом ранее завоевала титул вице-мисс КНИТУ.

Помимо успешных выступлений на конкурсах, Камилла увлекается театром и танцами.