СУ СКР по Татарстану: жительница Казани убила знакомого, помешавшего ей ударить ножом сожителя

Свою вину девушка не признала.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В минувшие выходные в квартире одного из домов на улице Тансык в Казани был обнаружен 32-летний мужчина с ножевыми ранениями груди. По дороге в больницу он скончался. По подозрению в убийстве задержали 22-летнюю знакомую покойного.
По версии следствия, девушка вместе с сожителям пришла к приятелям на новоселье. В какой-то момент пара поругалась, после чего подозреваемая взяла нож и хотела ударить возлюбленного. Ей помешали друзья, одному из которых в ходе потасовки она и нанесла ранения.
Свою вину горожанка не признала. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об ее аресте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.