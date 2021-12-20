СУ СКР по Татарстану: жительница Казани убила знакомого, помешавшего ей ударить ножом сожителя

Свою вину девушка не признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные в квартире одного из домов на улице Тансык в Казани был обнаружен 32-летний мужчина с ножевыми ранениями груди. По дороге в больницу он скончался. По подозрению в убийстве задержали 22-летнюю знакомую покойного.

По версии следствия, девушка вместе с сожителям пришла к приятелям на новоселье. В какой-то момент пара поругалась, после чего подозреваемая взяла нож и хотела ударить возлюбленного. Ей помешали друзья, одному из которых в ходе потасовки она и нанесла ранения.

Свою вину горожанка не признала. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об ее аресте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.