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Общество20 декабря 2021 11:08

В результате ДТП с трактором в Марий Эл погиб водитель и пострадали дети

Трагедия произошла на 43 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По предварительным данным, водитель трактора, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

По предварительным данным, водитель трактора, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В субботу, 18 декабря на 43 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки» в Звениговском районе столкнулись трактор и автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель первой машины, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку, что и стало причиной ДТП.

От полученных травм водитель ВАЗ-2114 скончался на месте. Еще четыре пассажира легковушки, в том числе двое детей, получили травмы и были госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.