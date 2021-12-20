В результате ДТП с трактором в Марий Эл погиб водитель и пострадали дети

По предварительным данным, водитель трактора, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В субботу, 18 декабря на 43 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки» в Звениговском районе столкнулись трактор и автомобиль ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель первой машины, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку, что и стало причиной ДТП.

От полученных травм водитель ВАЗ-2114 скончался на месте. Еще четыре пассажира легковушки, в том числе двое детей, получили травмы и были госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.