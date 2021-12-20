На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров

Владельцы автомобилей с заблокированными колесами должны будут позвонить по номеру, указанному на блокираторе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани нашли способ борьбы с водителями, которые скрывают или снимают номера своих автомобилей. Колеса таких машин на парковках будут блокировать. Таким образом, считают в мэрии, можно без труда выйти на нарушителей и привлечь их к ответственности.

Владельцы автомобилей с заблокированными колесами должны будут позвонить по номеру, указанному на блокираторе, сообщили на еженедельной планерке в исполкоме столицы Татарстана.