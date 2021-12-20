Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 9:28

На парковках Казани начнут блокировать колеса машин без номеров

Таким способом будут выявлять собственников авто и привлекать их к ответственности
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владельцы автомобилей с заблокированными колесами должны будут позвонить по номеру, указанному на блокираторе.

Владельцы автомобилей с заблокированными колесами должны будут позвонить по номеру, указанному на блокираторе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани нашли способ борьбы с водителями, которые скрывают или снимают номера своих автомобилей. Колеса таких машин на парковках будут блокировать. Таким образом, считают в мэрии, можно без труда выйти на нарушителей и привлечь их к ответственности.

Владельцы автомобилей с заблокированными колесами должны будут позвонить по номеру, указанному на блокираторе, сообщили на еженедельной планерке в исполкоме столицы Татарстана.