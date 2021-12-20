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Общество20 декабря 2021 6:44

Региональные дороги Татарстана расчищают от снега 375 единиц спецтехники

Ночью количество машин составляло 204
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На дорогах есть снежные заносы, образовался гололед. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На дорогах есть снежные заносы, образовался гололед. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В настоящее время региональные дороги Татарстана обслуживает 375 единиц снегоуборочной техники. Для сравнения, ночью на 20 декабря их число составляло 204. На проезжей части рассыпали 4 352 тонны песко-соляной смеси, 109 тонн соли и 87 тонн солевого раствора.

Ранее синоптики региона предупреждали об ухудшении погодных условий. На дорогах есть снежные заносы, образовался гололед.

На объектах железнодорожного, водного транспорта и авиации, а также на мостах через реки Волга и Кама обстановка нормальная, передают в Миндортрансе республики.