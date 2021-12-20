В Нижнекамск доставили первые 10 автобусов нового поколения

Автобусы введут в маршруты после технического осмотра, постановки на учет и получения лицензии. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамск прибыли 10 из 50 запланированных низкопольных автобусов ПАЗ. Остальные машины привезут к концу текущей недели. Об этом на еженедельном совещании 20 декабря сообщил руководитель районного исполкома Рамиль Муллин.

Автобусы нового поколения «Вектор» доставляют в Нижнекамск на основе подписанного соглашения с руководством группы компаний «ГАЗ». Машины выйдут на маршруты после технического осмотра, постановки на учет и получения лицензии.