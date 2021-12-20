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Общество20 декабря 2021 6:24

В Нижнекамск доставили первые 10 автобусов нового поколения

Еще 40 единиц транспорта прибудут в ближайшие дни
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Автобусы введут в маршруты после технического осмотра, постановки на учет и получения лицензии. Фото: e-nkama.ru

Автобусы введут в маршруты после технического осмотра, постановки на учет и получения лицензии. Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамск прибыли 10 из 50 запланированных низкопольных автобусов ПАЗ. Остальные машины привезут к концу текущей недели. Об этом на еженедельном совещании 20 декабря сообщил руководитель районного исполкома Рамиль Муллин.

Автобусы нового поколения «Вектор» доставляют в Нижнекамск на основе подписанного соглашения с руководством группы компаний «ГАЗ». Машины выйдут на маршруты после технического осмотра, постановки на учет и получения лицензии.