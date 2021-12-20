Снегопад стал причиной девятибалльных пробок в Казани

Центр города тоже настигли пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в понедельник, 20 декабря, в Казани образовались пробки в девять баллов. Машины начали скапливаться из-за обильного снегопада.
Согласно показателям популярного сервиса о пробках, движение затруднилось на улицах Гвардейской, Аделя Кутуя, Ершова, Амирхана и Чуйкова. Центр столицы Татарстана тоже настигли автомобильные заторы.
Также скопление транспорта наблюдается на проспекте Победы, возле развязки на улицу Аграрную. Пробка образовалась и на Мамадышском тракте в направлении города.