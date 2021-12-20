В Набережных Челнах начала работу новая точка для малоимущих

В пункте есть окно, через которое малоимущие получают еду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Набережных Челнах появилась точка для малоимущих. В пункте «Приюта человека» рядом с Органным залом оказывают помощь всем нуждающимся.

При входе в вагончик установлена вешалка с куртками. Также в пункте можно получить горячее питание получают еду. Здесь оборудованы и комната парикмахера, и кабинет для приемов медика, юриста, психолога и священнослужителей, сообщают "Челнинские известия".

Чаще в точку обращаются пожилые люди, которым не хватает пенсии. В пункте отмечают, что каждые выходные пункт принимает около 70 человек. Обычно только примерно 10 из них оказываются бездомными.