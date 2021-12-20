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Общество20 декабря 2021 4:33

На портале Госуслуг Татарстана появится сервис для сдачи экзаменов на права

Каждый учащийся автошколы получит «цифровой профиль»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Система сможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключить возможность покупки экзамена.

Система сможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключить возможность покупки экзамена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане находится в разработке единый электронный сервис для теоретического экзамена в автошколах. В работе над ним задействованы Госавтоинспекция, Минцифры и Минобрнауки региона.

Сервис планируют разместить на портале Госуслуг республики. Каждый учащийся автошколы получит «цифровой профиль», рассказал на заседании Кабмина Татарстана и Коллегии МВД региона глава ведомства Артем Хохорин.

Через данную систему можно будет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключить возможность покупки экзамена для получения водительских прав.