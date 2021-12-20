На портале Госуслуг Татарстана появится сервис для сдачи экзаменов на права

Система сможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключить возможность покупки экзамена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане находится в разработке единый электронный сервис для теоретического экзамена в автошколах. В работе над ним задействованы Госавтоинспекция, Минцифры и Минобрнауки региона.

Сервис планируют разместить на портале Госуслуг республики. Каждый учащийся автошколы получит «цифровой профиль», рассказал на заседании Кабмина Татарстана и Коллегии МВД региона глава ведомства Артем Хохорин.

Через данную систему можно будет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключить возможность покупки экзамена для получения водительских прав.