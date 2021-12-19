Власти Татарстана объявили о продаже автомобиля бизнес-класса и кроссовера

BMW X5 выпущен в 2010 году, а AUDI A6 - в 2012-м. Фото: скриншот из документа

Минземимущества Татарстана опубликовал документы о продаже двух иномарок – автомобиля бизнес-класса и кроссовера. Начальная стоимость каждой машины составляет чуть больше 1 миллиона рублей.

Так, на торги выставят автомобиль BMW X5 XDRIVE 50i 2010 года выпуска. Его пробег составляет 117 368 километров. В документах отмечено, что на лобовом стекле иномарки есть трещина. Также у автомобиля отсутствуют задняя полка багажника и брызговики. Новому владельцу машина обойдется в 1 024 149 рублей. Торги назначены на 19 января 2022 года.

Второй автомобиль – AUDI A6 выпущен в 2012 году. За время эксплуатации он проехал 141,6 тысячи километров. Его намерены продать за 1 032 780 рублей. У автомобиля тоже есть ряд повреждений. На кузове имеется коррозия, на лобовом стекле – сколы. Крыша машины помята, диски деформированы. Потолок иномарки испачкан грязевыми пятнами. Торги по данному лоту пройдут 28 января 2022 года.