В 15 домах Казани на улице Новаторов на время отключат газоснабжение

Местным жителям следует закрыть краны перед газовыми приборами. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На улице Новаторов в Казани временно прекратят подачу газа. Отключение планируется с 08:00 и до окончания работ 20 декабря, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ограничение подачи газа связано с проведением работ по врезке и пуску газа в блочно-модульную котельную на объекте поблизости.

Газ будет отключен в домах №1, №1б, №2, №2а, №3, №4, №4а, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12С на улице Новаторов.

Местным жителям следует закрыть краны перед газовыми приборами. При возобновлении их работы нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ сотрудникам эксплуатационной организации.