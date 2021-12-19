В Казани из-за оттепели перенесли открытие катка на Кремлевской набережной

При соответствующих погодных условиях каток начнет работать с 25 декабря. Фото: vk.com/kremlinnab

В Казани на Кремлевской набережной перенесли открытие зимнего катка. Причиной стала оттепель в городе, сообщают в пресс-службе общественного пространства. Чтобы равномерно залить каток, нужен стабильный мороз с температурой воздуха -10 градусов. При соответствующих погодных условиях на коньках на набережной можно будет покататься с 25 декабря.

Ранее запустить каток планировали 18 декабря. В результате, в этот день состоялось открытие только Сказочного городка и новогодней ярмарки. Для гостей городка организованы аттракционы, квесты-представления и интерактивные конкурсы.