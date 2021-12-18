В Татарстане подтвердили еще четыре смерти от коронавируса

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 1 372. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 18 декабря, в республике были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса, сообщает Минздрав Татарстана.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение ведомства.

Так, очередными жертвами инфекции стали 69-ти и 43-х летние женщины, а также 79-ти и 74-х летние мужчины. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 1 372.