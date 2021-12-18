В Казани и Набережных Челнах зафиксировали дефицит бесплатной земли для многодетных семей

Участки многодетным семьям выделяют под строительство частных домов. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Татарстане в списки на получение бесплатного земли на данный момент включено 65 967 многодетных семей, 41 724 из них уже получили свои участки, а 24 243 семьи ввсе еще их ожидают, сообщил 18 декабря на республиканском совещании глава регионального Минземимущества Фаниль Аглиуллин.

По словам министра, только за текущий 2021 год в Татарстане многодетным семьям был предоставлен 3 201 участок.

Но на всех земли сразу не хватает. Так, по данным Минземимущества республики, почти 70% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны. К слову, в рамках работы по выделения участков многодетным семьям в столице Татарстана уже освоены муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары. В настоящее время в городе продолжается работа по освоению уже федеральных массивов.

В свою очередь в Набережных Челнах полностью освоены были муниципальные массивы в селах Азьмушкино, Семекеево, Ильбухтино и Калмаш. Мэру города Наилю Магдееву глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин на совещании напомнил о том, что надо ускорить работу по вовлечению дополнительных территорий для обеспечения многодетных семей земельными участками.