В Чувашии из-за коронавируса хотят продлить зимние каникулы для школьников

Дети могут начать отдыхать уже с 27 декабря. Фото: Алексей ФОКИН

На последнем заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса глава Чуваши Олег Николаев предложил отправить школьников на зимние каникулы раньше установленного срока.

- Прошу Минобразования Чувашии рассмотреть этот вопрос и по возможности, не в ущерб образовательной программе, тоже продлить новогодние каникулы, начав их чуть раньше, и, если это возможно, продлить их на более длительный период, - сказал Николаев.

Отметим, что, согласно плану, зимние каникулы для школьников Чувашии должны были начаться с 31 декабря, но, по последним данным, дети могут начать отдыхать уже с 27 декабря. Окончательное решение о сроках каникул правительство республики примет в ближайшее время – в понедельник, 20 декабря.