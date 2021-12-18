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Общество18 декабря 2021 11:59

Рустам Минниханов заявил о снижении в Татарстане темпов прироста заболеваемости коронавирусом

Так, за последние сутки было выявлено уже менее 100 новых зараженных
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам главы региона, это позволило снять ряд ковидных ограничений. Фото: president.tatarstan.ru

По словам главы региона, это позволило снять ряд ковидных ограничений. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 18 декабря, во время республиканского совещания президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в регионе наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.

Так, по данным Минздрава республики, за прошедшие утки в регионе выявлен менее 100 новых случаев заражения. Ранее их число за день бывало выявляли более 200 больных.

По мнению Минниханова, такой положительной тенденции удалось достигнуть благодаря введению QR-кодов в общественных местах и транспорте, а также наращиванию темпов вакцинации населения. В итоге это позволило снять ряд коронавирусных ограничений перед Новым годом.

- Мы берем на себя серьезную ответственность. Была проведена огромная подготовительная работа, - сказал президент Татарстана.

Напомним, с 20 декабря по 10 января кафе и ресторанам разрешили работать до 1.00. До этого с 23.00 принимать посетителей им было запрещено. Также заведениям сферы общепита в республике позволили работать непосредственно в новогоднюю ночь до 3.00. Кроме того, получено разрешение проводить детские утренники, в том числе и в дошкольных учреждениях. Правда, для этого необходимо наличие у персонала, артистов, аниматоров и родителей (один человек от семьи) QR-кодов. Также во время торжеств придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а на входе посетителям будут дистанционно мерить температуру, чтобы не допустить больного человека на праздник.