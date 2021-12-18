В Бугульме за один день неизвестным веществом отравились две матери с детьми

Пострадавшим вызвали "скорую помощь", специалисты выясняют причины этих отравлний. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту субботу. 18 декабря, в 12.10 в экстренные службы поступила информация об отравлении в квартире дома №14 на улице Павших 45-летней женщины и ее 4-летнего сына, сообщили в МЧС Татарстана.

- Женщина после осмотра медиками от госпитализации отказалась, а мальчика с отравлением легкой степени тяжести увезли в Бугульминскую ЦРБ. Информация об отравлении угарным газом не подтверждается. Причина происшествия устанавливается, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

По факту отравления матери с ребенком неизвестным веществом начата прокурорская проверка.

- На место происшествия выезжал представитель городской прокуратуры Евгений Моршед, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Там также отметили, что среди прочего будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Но это еще не все. Практически в это же время в прокуратуру Бугульмы поступило сообщение еще об одном отравлении неизвестным веществом. Из квартиры одного из домов на улице Вахитова в больницу 40-летнюю женщину и ее 10-летнего сына. По данному факту также начата прокурорская проверка. В настоящее время специалисты устанавливают причины этих двух отравлений.