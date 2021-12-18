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Происшествия18 декабря 2021 9:42

В Зеленодольске в ночном пожаре погибли два человека

Также через окно при помощи лестницы было спасено трое детей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Часть жильцов дома успела выбежать на улицу еще до приезда пожарных.

Часть жильцов дома успела выбежать на улицу еще до приезда пожарных.

Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 18 декабря в экстренные службы Зеленодольска поступила информация о том, что в подъезде дома №20 на улице Татарстан сильно пахнет гарью, сообщили в МЧС Татарстана.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. Было установлено, что в подъезде происходит сильное задымление из квартиры №9, - отметили в ведомстве.

В одной из комнат горел диван. Площадь пожара оставила 5 квадратных метров. Огонь быстро потушили. Вместе с тем в квартире были обнаружены тела 92-летней женщины и 65-летнего мужчины.

К этому времени дым заполонил весь подъезд, невозможно было дышать. Пожарным через окно и при помощи автолестницы пришлось спасать трех детей – 10-ти, 5-ти и 3-х летних девочек. Также по лестничному маршу надев специальную маску, подсоединенную к баллону со сжатым воздухом, на улицу была выведена 74-летняя пенсионерка.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - заявили в МЧС Татарстана.