В Татарстане грузовик-вездеход на скорости протаранил дом и оставил многодетную семью без крыши над головой

В доме после аварии стало невозможно жить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла еще 14 декабря, но о ней стало известно только сейчас. В тот день в 21.00 в селе Нижний Биябаш Апастовского района на улице Зеленая 33-летний водитель грузовика-вездехода марки SAHMAN, по предварительным данным, превысил скорость. Мужчина не справился с управлением многотонной махины, и она на полном ходу врезалась в жилой дом. В результате аварии пострадал сам водитель и проживавший в здании 20 –летний мужчина. Их с места происшествия увезли в больницу.

Отметим, что грузовик протаранив дом снес веранду и часть строения, сказалась сильно повреждена крыша. Здание стало непригодным для проживания. Целая семья, причем многодетная, могла оказаться на улице, но их на время приютили родственники.