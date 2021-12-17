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Общество17 декабря 2021 17:24

В выходные в Казани пройдет Фестиваль уличной культуры «УРАМ»

Хедлайнером станет рэпер THOMAS MRAZ
Инзиля ШАКИРОВА
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Фестиваль объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства.

Фестиваль объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В эти выходные, 18-19 декабря, в Казани пройдет Фестиваль уличной культуры «УРАМ». Это первое масштабное мероприятие, которое пройдет в новом крытом комплексе экстрим-парка «УРАМ», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Фестиваль объединит на одной площадке представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства. В течение двух дней в экстрим-парке пройдут соревнования по ВМХ, самокату, паркуру, скейтборду и фингерборду, образовательные лекции и мастер-классы в области уличной культуры, шоу профессиональных райдеров, показ танцевального перформанса, Кубок УРАМа по брейкингу, а также выступление хедлайнера фестиваля - рэпера THOMAS MRAZ из Уфы.