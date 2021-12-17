На уборку снега в Казани привлекут 52 дорожных рабочих и 249 единиц спецтехники

На ряде улиц будут проведены посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 17 на 18 декабря в Казани для очистки улиц от снега привлекут 53 дорожных рабочих и 249 единиц спецтехники, в том числе 78 комбинированных дорожных машин (КДМ), 66 тракторных щеток, 39 самосвалов, 32 фронтальных погрузчика, 12 МКСМ «Барсик» и другие виды техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

На ряде улиц будут проведены посыпка и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Всего с начала зимы с улиц Казани вывезли более 71,3 тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии.