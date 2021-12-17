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Спорт17 декабря 2021 15:20

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков пропустит месяц игр

Спортсмен получил травму и будет восстанавливаться
Инзиля ШАКИРОВА
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Спортсмен получил травму в игре против уфимского «Салавата Юлаева». Фото: ak-bars.ru

Спортсмен получил травму в игре против уфимского «Салавата Юлаева». Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Воронков пропустит месяц игр из-за травмы, сообщает пресс-служа клуба. По словам главного тренера команды, сейчас Воронков чувствует себя неплохо, но врачи пока запретили ему выходить на лед.

Напомним, спортсмен получил травму в игре против уфимского «Салавата Юлаева». Нападающий Хохряков врезался в форварда казанцев, Воронков ударился лицом об лед и потерял сознание.