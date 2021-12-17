В Татарстане число коек в ковид-госпиталях сократили в два раза

На случай очередной вспышки заболевания все медучреждения и койки находятся в полной готовности. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ковид-госпиталях Татарстана в два раза сократилось количество коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Дмитрий Лопушов.

Он рассказал, что в ковид-госпиталях республики в настоящее время развернуто 3,5 тысячи коек. Ряд инфекционных госпиталей вернулся к штатному режиму работы. Лопушов заявил, что на случай очередной вспышки заболевания все медучреждения и койки находятся в полной готовности.