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Общество17 декабря 2021 13:18

В Татарстане число коек в ковид-госпиталях сократили в два раза

В настоящее время в них насчитывается 3,5 тысячи мест для больных коронавирусом
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На случай очередной вспышки заболевания все медучреждения и койки находятся в полной готовности.

На случай очередной вспышки заболевания все медучреждения и койки находятся в полной готовности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ковид-госпиталях Татарстана в два раза сократилось количество коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава региона Дмитрий Лопушов.

Он рассказал, что в ковид-госпиталях республики в настоящее время развернуто 3,5 тысячи коек. Ряд инфекционных госпиталей вернулся к штатному режиму работы. Лопушов заявил, что на случай очередной вспышки заболевания все медучреждения и койки находятся в полной готовности.