Студенты КНИТУ-КХТИ стали победителями международного чемпионата по устойчивому развитию

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В Москве завершился финал IX сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях приняли участие 257 школьников, студентов и молодых специалистов компаний топливно-энергетического комплекса.

По итогам мероприятия, команда «Интеграл», представляющая Казанский национальный исследовательский технологический университет, стала победителем молодёжного чемпионата «БРИКС: устойчивое развитие». В составе команды студенты КНИТУ Александр Маркелов, Максим Сунгуров, Темурбек Бегалиев и Алена Шпагина. Куратор доцент Ольга Лаврова.

- Мероприятие прошло на высоком уровне, было очень интересно, - делится впечатлениями Александр Маркелов. - Важно отметить, что основное действие происходило в течение двух месяцев. Сначала, в рамках отборочного этапа, мы работали над своим кейсом в Казани, а затем защищали его на финале в Москве. Сложные идеи необходимо было донести простым языком. Поскольку мы студенты и значит пока больше теоретики, а не практики, решать инженерные задачи в соответствии с целями устойчивого развития порой было затруднительно. В своем проекте мы предложили выращивание морских водорослей для нужд сельского хозяйства и производство метанола на основе углекислого газа и водорода. Обе технологии безотходные и полностью отвечают целям устойчивого развития.

Победителям были вручены кубок, дипломы и «умные колонки».