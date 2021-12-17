За одну неделю из-за мошенников жители Казани лишились 15 миллионов рублей

Сотрудниками полиции Казани в 2021 году раскрыто в два раза больше преступлений в категории финансового мошенничества, по сравнению с показателями прошлого года. Фото: пресс-служба УМВД Казани

За прошедшую неделю из-за мошенников жители Казани лишились 15 миллионов рублей. Злоумышленники присваивают чужие деньги путем запугивания, либо вызывая любопытство или желание разбогатеть.

С января 2021 года сотрудниками полиции города зафиксировано более шести тысяч случаев финансового мошенничества. Более 2,5 тысячи из них приходятся на кражи с банковских карт, более 3,5 тысячи – на мошенничество при помощи мобильных телефонов и интернета. Такой информацией во время онлайн-видеоурока с суворовцами Елабужского военного училища поделился начальник УМВД Казани Александр Мищихин.

Также он рассказал, что сотрудниками полиции столицы Татарстана в 2021 году раскрыто в два раза больше преступлений в категории финансового мошенничества, по сравнению с с прошлым годом.