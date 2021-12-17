На уборку снега в Казани привлекли 515 дорожных рабочих и 281 единицу спецтехники

Всего со старта зимнего сезона с улиц Казани вывезено более 71,3 тысячи тонн снега. Фото: kzn.ru

Днем 17 декабря в Казани для уборки снега задействованы 515 дорожных рабочих. Также привлечена 281 единица специальной техники, в числе которой 51 самосвал, 81 тракторная щетка, 37 МКСМ «Барсик», 58 комбинированных дорожных машин и 42 фронтальных погрузчика.

За минувшие сутки улицы города избавили от белее 3,7 тысячи тонн снега. Ресурсов было привлечено больше - 528 единиц спецтехники и 581 дорожный рабочий.

Всего с начала зимы с улиц Казани вывезли более 71,3 тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии.