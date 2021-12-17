В пандемию КАМАЗ лишился половины сотрудников пенсионного возраста

До пандемии в компании работали 1900 пенсионеров. Фото: kamaz.ru

В Набережных Челнах в период пандемии коронавируса из КАМАЗа ушли около 1 тысячи сотрудников пенсионного возраста. Они не стали возвращаться на работу после обязательного отстранения.

Гендиректор предприятия Сергей Когогин сообщил, что до пандемии в компании работали 1900 пенсионеров. Все они – профессионалы высокого класса. После карантина кто-то решил уйти добровольно, кого-то ради безопасности не пустила семья, передает Chelny-biz.ru. Когогин признался, что лишиться такого количества сотрудников в один момент – весомая потеря для КАМАЗа.