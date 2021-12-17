В Чувашии вакцинация для студентов и лиц старше 60 лет стала обязательной

В случае отсутствия QR-кода к назначенной дате, трудящиеся пожилые люди будут отстранены от работы, студенты - от учебы, либо их переведут на дистант. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор Чувашии издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для лиц старше 60 лет, совершеннолетних студентов и лиц с хроническими заболеваниями. Первый курс двухкомпонентной вакцины или однокомпонентную вакцину они должны получить до 17 января 2022 года. Второй компонент должен быть введен до 17 февраля того же года.

В предприятиях и организациях региона руководители должны обеспечить не менее 90% вакцинированных от COVID-19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В образовательных учреждениях должно быть привито не менее 80% от общей численности обучающихся. В противном случае сотрудников отстранят от работы, студентов не пустят на учебу, либо эти категории граждан будут переведены на дистант.