Казанцев возмутила реклама с двусмысленными надписями, появившаяся в центре города

Горожане считают, что детям нельзя видеть подобные плакаты. Фото: соцсети

Казанцев возмутила реклама одного из приложений для знакомств, расклеенная на столбах в разных частях города. Дело в том, что на листовках с героями татарских сказок и легенд есть неоднозначные надписи. Так, например, под изображением Шурале написано: "Теперь не нужно совать пальцы в бревна", а под аниматором в ростовом костюме зебры: "Только порядочные жеребцы", замечает ГТРК "Татарстан".

- Кому в голову пришла идея сделать такую пошлость, да еще и развесить в центре города? Зачем ребёнку нужно видеть, что кто-то куда-то засовывает пальцы? <...> Авторы, если вы читаете это, вам не стыдно? - негодуют горожане в соцсетях.

Вероятнее всего, таким образом приложение хотело проанонсировать то, что теперь функционирует на татарском языке, ведь помимо противоречивых фраз на каждой из листовок есть другая надпись: "Найди свою любовь на родном языке".