Власти Ульяновской области ослабили ряд антиковидных мер

Оставшиеся антиковидные меры будут действовать в регионе до 1 февраля 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 17 декабря в Ульяновской области будут ослаблены некоторые антиковидные меры. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности и продиктованы текущей эпидемиологической обстановкой с COVID-19 в регионе.

Так, заполняемость залом в театрах и кинотеатрах, на концертах и всероссийских спортивных соревнованиях может составлять 75%. При этом при посещении мероприятий гражданам все равно придется предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста на коронавирус или справку о перенесённом заболевании.

Также разрешено проводить межрегиональные и региональные спортивные соревнования, но без участия зрителей.

Оставшиеся ограничения будут действовать в области до 1 февраля 2022 года.