Липский поздравил с Новым годом сестру героически погибшего Данила Садыкова

Девочка получила в подарок планшет. Фото: tatarstan.sledcom.ru

В пятницу, 16 декабря, руководитель следственного управления СКР по Татарстану Валерий Липский поздравил с Новым годом Вику Садыкову – младшую сестру героя Данила Садыкова, ценой собственной жизни спасшего ребенка в Набережных Челнах. Девочке подарили планшет для учебы.

Напомним, 5 мая 2012 года в татарстанском автограде девятилетний ребенок упал в фонтан на бульваре Энтузиастов. Пытаясь помочь мальчику, в воду бросился находившийся поблизости Данил. Детей ударило током. Юный герой погиб, но успел спасти второго мальчика.

Данила Садыкова посмертно наградили Орденом Мужества.

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