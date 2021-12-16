В Набережных Челнах детские утренники смогут посетить только родители с QR-кодами

Исключены совместные утренники нескольких групп или классов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что на новогодние утренники в детсады и школы Набережных Челнов будут впускать только родителей c QR-кодами о вакцинации от COVID-19 или перенесенном за последние полгода вирусе. Сертификаты о прививке также должны иметь организаторы праздников, артисты, аниматоры и фотографы.

- При входе в здание должна быть проведена бесконтактная термометрия, лица с повышением температуры 37,1 не должны допускаться к участию в этих мероприятиях, - заявил журналистам главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Исключены совместные утренники нескольких групп или классов. Помещения, где проводятся мероприятии, должны проветриваться и убираться после каждого утренника.

С начала пандемии в татарстанском автограде выявили 5 948 случаев коронавируса.