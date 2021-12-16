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Общество16 декабря 2021 13:12

Заместителем прокурора Татарстана стал Ильнур Ибрагимов

Последние два года он был прокурором Высокогорского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Работу в органах прокуратуры Ильнур Ибрагимов начал в 2011 году.

Работу в органах прокуратуры Ильнур Ибрагимов начал в 2011 году.

Фото: прокуратура Татарстана

Заместителем прокурора Татарстана назначен старший советник юстиции Ильнур Ибрагимов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Известно, что Ибрагимов родился с селе Анатыш. В 2007 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция», после чего четыре года служил в следственном управления СКР по Татарстану в должности старшего следователя. Работу в органах прокуратуры начал в 2011 году помощником прокурора Рыбно-Слободского района.

С 2019 по 2021 годы Ильнур Ибрагимов был прокурором Высокогорского района.