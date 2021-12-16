Ряд домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки останутся без воды

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим в МУП "Метроэлектротранс" заявкам от местных жителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 декабря, ряд домов Ново-Савинского района Казана почти на сутки останется без воды. Причина этого - проведение работ по подключению двух водопроводов.

Так, с 9:00 20 числа до 6:00 21 числа воды не будет в домах №№26, 28, 32 и 32а по улице Восстания, а также домах №№20, 22, 24, 25 и 29 по проспекту Ибрагимова.

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим по телефону 231-62-60 заявкам от местных жителей.