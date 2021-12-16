В Казани на территории КФУ появится бюст писателя Сергея Аксакова

Писатель был самым первым студентом Казанского императорского университета. Фото: kzn.ru

В Казани откроют бюст писателя Сергея Аксакова. Церемония назначена на 17 декабря. Объект разместят во дворе главного здания КФУ по адресу: улица Кремлевская, 18.

Данная локация весьма символична в жизни автора, прославившегося сказкой «Аленький цветочек». В 1799 году Аксаков начал учиться в казанской гимназии. В 1804 старшие классы образовательного учреждения превратили в первый курс университета. Писатель был первым в списке, соответственно, стал самым первым студентом Казанского императорского университета.