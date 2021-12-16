По маршруту Аракчино – Верхний Услон начало курсировать судно на воздушной подушке

Дети до пяти лет, не занимающие отдельного пассажирского места, могут проехать бесплатно. Фото: kzn.ru

По маршруту Старое Аракчино – Верхний Услон начало курсировать судно на воздушной подушке. В час пик оно передвигается с интервалом в 30 минут, с 10:00 до 15:00 – каждый час.

Первый рейс через Волгу из Аракчино судно отправляется в 5:50, последний – в 19:30. Из Верхнего Услона транспорт начинает курсировать с 6:00, последний рейс назначен в 19:40.

Судно решили запустить, потому что местная ледовая переправа пока не открыта. Дети до пяти лет, не занимающие отдельного места, могут проехать бесплатно.