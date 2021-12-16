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Общество16 декабря 2021 11:17

В 2021 году в Татарстане сдали в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья

Лидеры по данному показателю – Казань, Набережные Челны и Пестречинский район
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В конце рейтинга – Новошешминский район Татарстана с показателем почти четыре тысячи квадратных метров жилья.

В конце рейтинга – Новошешминский район Татарстана с показателем почти четыре тысячи квадратных метров жилья.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по ноябрь 2021 года в Татарстане было введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров жилья. С показателем в более 900 тысяч квадратных метров в регионе лидирует Казань. Затем идут Набережные Челны (более 300 тысяч "квадратов") и Пестречинский район (почти 200 тысяч "квадратов"), передает Татарстантстат.

Более 100 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Высокогорском, Лаишевском и Тукаевском районах республики. В конце рейтинга находится Новошешминский район с показателем в почти четыре тысячи квадратных метров жилья за 11 месяцев текущего года.