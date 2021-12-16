В Казани оштрафовали водителя, который выложил видео своего "дрифта" в соцсети

Парень на "Ладе Гранта" нарушил ПДД на улице Подлужная. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 15 декабря, автоинспекторы Казани увидели в соцсетях видео, на котором водитель "Лады Гранты" "дрифтовал" на улице Подлужная. Оперативно был выявлен нарушитель ПДД - 24-летний местный житель.

- Он был приглашен в подразделение ГИБДД, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения Правил дорожного движения. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (опасное вождение транспортным средством), - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.