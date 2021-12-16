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Общество16 декабря 2021 10:00

В Казани оштрафовали водителя, который выложил видео своего "дрифта" в соцсети

С молодым человеком также провели профилактическую беседу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Парень на "Ладе Гранта" нарушил ПДД на улице Подлужная.

Парень на "Ладе Гранта" нарушил ПДД на улице Подлужная.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 15 декабря, автоинспекторы Казани увидели в соцсетях видео, на котором водитель "Лады Гранты" "дрифтовал" на улице Подлужная. Оперативно был выявлен нарушитель ПДД - 24-летний местный житель.

- Он был приглашен в подразделение ГИБДД, с ним проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения Правил дорожного движения. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (опасное вождение транспортным средством), - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по городу.