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Общество16 декабря 2021 10:15

Львицу Кияру из Набережных Челнах отдали в передвижной зоопарк: общественники негодуют

Они уверены, что животное будет обитать там в плохих условиях
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Все началось с отказа Россельхознадзора в выдаче «Тулпару», где жила Кияра, лицензии на деятельность зоопарка.

Все началось с отказа Россельхознадзора в выдаче «Тулпару», где жила Кияра, лицензии на деятельность зоопарка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Львицу Кияру, обитавшую на базе конноспортивной школы «Тулпар» в Набережных Челнах, отдали в передвижной зоопарк «Барс». Экологи-общественники уверены, что таким образом хищника обрекли, как минимум, на мучительное существование.

Все началось с отказа Россельхознадзора в выдаче «Тулпару» лицензии на деятельность зоопарка. К тому моменту там уже обитал целый ряд животных, в том числе Кияра, сообщают «Челнинские известия».

Активисты обратились в прокуратуру. Они уверены, что питомцев «Барса» не кормят должным образом и содержат в тесных клетках.