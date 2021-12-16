В Йошкар-Оле пожилой водитель "Лады" сбил подростка на мопеде

Водительских прав для управления мопедом у юноши не было. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл

Вечером в среду, 15 декабря, в Йошкар-Оле произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний школьник. Авария произошла около 16:40 на улице Советская. По предварительным данным, 73-летний водитель за рулем "Лады Гранты" не уступил дорогу подростку на мопеде и столкнулся с ним.

Мальчика с телесными повреждениями отправили в больницу, но вскоре отпустили домой. Автоинспекторы установили, что водительских прав для управления мопедом у юноши нет. На него составили соответствующий административный протокол и еще один - за езду без мотошлема.

Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.