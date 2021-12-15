В Чувашии мошенники обманули женщину на 4 миллиона рублей

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество». Фото: Евгения БУБЛИК

55-летняя жительница Чебоксар вычитала в интернете рекламу о некой брокерской компании, которая обещала ей крупный доход от вложений, и перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей.

Спустя несколько дней женщина «повелась» на звонок мнимого правоохранителя и потеряла еще 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Чувашии. Звонивший сообщил, что кто-то в Москве пытается оформить на ее имя кредит и снять деньги. Для того чтобы остановить мошенников, собеседник попросил горожанку приобрести новый мобильный телефон, а затем с его помощью выполнить ряд операций. Действуя под диктовку неизвестных, женщина открыла четыре виртуальные банковские карты, которые пополнила на 2,8 миллиона рублей. Доступ к деньгам она так и не получила, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество».