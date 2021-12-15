В Набережных Челнах вакцинированная от COVID-19 жительница родила здорового ребенка

По словам медиков, во время беременности негативного влияния вакцины врачи не выявили. Фото: http://mzrt-kdmc.ru

В Набережных Челнах вакцинированная на поздней стадии беременности женщина родила здорового ребенка. Сейчас малышу 4 месяца, и он наблюдается в Детской городской поликлинике №3, сообщает пресс-служба челнинского КДМЦ.

Первый компонент Спутника V женщина сделала на 32-й неделе, второй – на 35-й неделе. Роды у нее приняли врачи перинатального центра КДМЦ. По словам медиков, во время беременности негативного влияния вакцины врачи не выявили.