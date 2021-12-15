В Татарстане на трассе М-7 в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Легковушку смяло словно бумагу. Фото: прокуратура Татарстана

В эту среду, 15 декабря, около 15.35 в Актанышском районе на трассе М-7 столкнулись автомобиль «Шевроле Лачетти» и грузовик «Вольво». В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легковушки и трое его пассажиров. На место происшествия выехал и.о. прокурора района Руслан Загрутдинов.

- Причины и обстоятельства аварии выясняются, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.