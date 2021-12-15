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Общество15 декабря 2021 13:27

До конца недели температура воздуха в Казани будет выше нормы

В выходные ожидается небольшой снег
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала месяца в городе выпало 10 миллиметров осадков при норме в 43 миллиметра

С начала месяца в городе выпало 10 миллиметров осадков при норме в 43 миллиметра

Фото: Антон ПИКУС

В ближайшие десять дней в Казани ожидается неоднозначная погода. В ближайшие дни - до 19 декабря - температура воздуха прогнозируется выше нормы, говорит доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

В выходные в городе будет облачно, временами небольшой снег. Днем прогнозируется около -4 градусов, ночью - -7.

По данным на 14 декабря в Казани выпало 10 миллиметров осадков при норме в 43 миллиметра.