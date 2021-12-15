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Общество15 декабря 2021 12:33

ОЭЗ «Иннополис» сдал в аренду все свободные офисные помещения

В 2021 году в технопарки было принято 100 новых проектов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В текущем году экономической зоне поступило более 700 заявок от команд, желающих получить статус стартапа, резидента или партнера.

В текущем году экономической зоне поступило более 700 заявок от команд, желающих получить статус стартапа, резидента или партнера.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что ОЭЗ «Иннополис» сдал в аренду все свободные офисные помещения для корпоративных резидентов. В текущем году экономической зоне поступило более 700 заявок от команд, желающих получить статус стартапа, резидента или партнера. В технопарки было принято 100 новых проектов.

- Из доступных площадей в Иннополисе на текущий момент остаются только рабочие места в коворкинге, где размещаются молодые стартап-команды. В ближайшее время будет запущен еще один коворкинг в технопарке имени Лобачевского на 845 м², - сообщает «Иннополиса».